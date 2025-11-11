  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৪১ এএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
প্রাইভেট পড়ে ফেরার পথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই স্কুলছাত্রের মৃত্যু

ভোলায় প্রাইভেট পড়ে বা‌ড়ি ‌ফেরার পথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১০ নভেম্বর) বিকেলে ভোলার চরফ্যাশন উপ‌জেলার ওমরপুর ইউনিয়নের মুখারবান্দা এলাকার তৈয়ব মাস্টার বা‌ড়ির সাম‌নে এ ঘটনা ঘ‌টে।

নিহতরা হলো- ভোলার চরফ‌্যাশন উপ‌জেলার ওমরপুর ইউনিয়‌নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মো. ফ‌রি‌দ উদ্দি‌নের ছে‌লে মো. জিহাদ (১৫) ও একই ইউনিয়‌নের ৩ নম্বর ওয়া‌র্ডের আলিগাঁও গ্রা‌মের মো. রিয়াজ হো‌সে‌নের ছে‌লে মো. জুবা‌য়েদ (১৫)। তারা চরফ‌্যাশন টি‌বি স্কু‌লের নবম শ্রেণির ছাত্র।

স্থানীয়রা জানান, ওই এলাকার জাহাঙ্গীর আলম তার ধানক্ষে‌তে বেশ ক‌য়েক ‌দিন আগে ইঁদুর মারার জন‌্য বৈদ‌্যু‌তিক ফাঁদ তৈ‌রি ক‌রেন। সোমবার বি‌কে‌লে জিহাদ ও জুবা‌য়ের প্রাইভেট পড়ে বা‌ড়ি ফির‌ছি‌ল। জাহাঙ্গীর আল‌মের ধানক্ষেতের রাস্তায় এলে ইঁদুর মারার ফাঁদে বৈ‌দ‌্যু‌তিক তা‌রের সঙ্গে জ‌ড়ি‌য়ে বিদ‌্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত হয়। প‌রে স্থানীয়রা তা‌দের উদ্ধার ক‌রে চরফ‌্যাশন উপ‌জেলা স্বাস্থ‌্য কম‌প্লে‌ক্সে নি‌য়ে গে‌লে চি‌কিৎসকরা তা‌দের মৃত ঘোষণা ক‌রেন।

চরফ‌্যাশন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান হাওলাদার ঘটনার সত‌্যতা নি‌শ্চিত ক‌রেন। এ ঘটনায় নিহ‌তদের প‌রিবার থে‌কে এখনও লি‌খিত অভিযোগ পাওয়া যায়‌নি বলে জানান ওসি।

