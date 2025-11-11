চুয়াডাঙ্গায় শীতের অনুভূতি শুরু, তাপমাত্রা ১৫.৮ ডিগ্রি

চুয়াডাঙ্গায় শীতের অনুভূতি শুরু, তাপমাত্রা ১৫.৮ ডিগ্রি
চুয়াডাঙ্গায় এরইমধ্যে শুরু হয়েছে শীতের অনুভূতি। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকাল ৬টায় জেলার তাপমাত্রা নামে ১৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। পরে সকাল ৯টায় এ জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়ে ১৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এসময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৩ শতাংশ।
সকাল থেকেই হিমেল বাতাসে ঠান্ডার প্রভাব স্পষ্টভাবে টের পাওয়া যাচ্ছে। রাস্তাঘাটে বের হওয়া অনেকে শীতবস্ত্র ব্যবহার করছেন।
চুয়াডাঙ্গার আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, দিনের অন্য সময় তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও রাত ও ভোরে শীতের প্রভাব আরও বাড়তে পারে।
চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের পর্যবেক্ষক তাহমিনা নাসরিন বলেন, আজ সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৫ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৩ শতাংশ। আগামী কয়েকদিন রাত ও ভোরের তাপমাত্রা আরও কমতে পারে।
