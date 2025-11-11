  2. দেশজুড়ে

ঝিনাইদহ

মধ্যরাতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিল, মৃদুস্বরে স্লোগান

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝিনাইদহ
প্রকাশিত: ১০:০৮ এএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
মধ্যরাতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিল, মৃদুস্বরে স্লোগান

ঝিনাইদহে মধ্যরাতে মশাল মিছিল করেছে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী। জেলা ছাত্রলীগের ব্যানারে সোমবার (১০ নভেম্বর) দিনগত মধ্যরাতের কোনো এক সময় মিছিলটি বের হয়। মিছিলে ৬-৭ জন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

একটি সূত্র জানিয়েছে, মিছিলটি মাত্র ৫৪ সেকেন্ড স্থায়ী ছিল। মশাল হাতে তারা শৈলকূপা উপজেলার ভাটই বাজারে পার্শ্ববর্তী কোনো একটি গ্রামীণ সড়কে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মিছিল বের করে। মৃদুস্বরে কয়েকবার স্লোগান দেওয়ার পরই তারা ওই এলাকা থেকে চলে যায়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী নেতাকর্মীদের মুখে মাস্ক পরা ছিল।

এরপর রাতেই আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা মিছিলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করতে থাকেন।

এই বিষয়ে শৈলকূপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুম খান জানান, একটি মিছিলের ভিডিও দেখেছি। মিছিলটি আসলে কোথায় হয়েছে তা জানার চেষ্টা করছি। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের গ্রেফতারে আমাদের টিম কাজ করছে।

শাহজাহান নবীন/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।