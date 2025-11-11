বরগুনায় বিএনপিতে যোগ দিলেন পাঁচ শতাধিক হিন্দু ধর্মাবলম্বী

বরগুনায় বিএনপিতে যোগ দিলেন পাঁচ শতাধিক হিন্দু ধর্মাবলম্বী
বরগুনার আমতলী উপজেলায় পাঁচ শতাধিক হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। সোমবার (১০ নভেম্বর) রাতে আমতলী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা বিএনপিতে যোগদান করেন।
আমতলী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. জালাল উদ্দিন ফকির ও হলদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম লিমন হাওলাদারের নেতৃত্বে তারা বিএনপিতে যোগ দেন। এসময় যোগদানকারীদের ফুল দিয়ে বরণ করেন বরগুনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও বরগুনা-১ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মো. নজরুল ইসলাম মোল্লা।
এসময় বরগুনা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব এস এম হুমায়ুন হাসান শাহিন, আমতলী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. জালাল উদ্দিন ফকির, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. জহিরুল ইসলাম মামুন, সদস্যসচিব মো. তুহিন মৃধা, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. সৈয়দ জহিরুল ইসলাম জহিরসহ অন্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
জেলা বিএনপি সূত্র জানায়, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমতলীর বিভিন্ন এলাকার হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষ বিএনপিতে যোগদান করেন। গত সরকারের সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই জমি-জায়গা দখল ও চাঁদাবাজির শিকার হয়েছেন। কিন্তু বিএনপি কখনও ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বৈষম্য করে না। তাই নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার বিশ্বাস থেকেই তারা বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।
জেলা বিএনপির সদস্যসচিব এস এম হুমায়ুন হাসান শাহিন জাগো নিউজকে বলেন, আমতলীর বিভিন্ন এলাকার চাকরিজীবী ও বিভিন্ন পেশার অন্তত পাঁচ শতাধিক হিন্দু নারী-পুরুষ বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ একটি সুশাসিত ও ন্যায়ভিত্তিক রাজনৈতিক পরিবেশ চায়। সেই প্রত্যাশা থেকেই তারা বিএনপির ওপর আস্থা রেখেছেন।
তিনি আরও বলেন, বরগুনা-১ আসনের প্রার্থী নজরুল ইসলাম মোল্লা তিনবার জনপ্রতিনিধি ছিলেন। তার সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ নিরাপদে ছিলেন। এই আস্থার কারণেই এবারও তারা ধানের শীষের পতাকাতলে এসেছেন।
নুরুল আহাদ অনিক/এমএন/জেআইএম