ভারতে যাওয়ার সময় বেনাপোলে বিস্ফোরক মামলার আসামি আটক

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি বেনাপোল (যশোর)
প্রকাশিত: ১১:১১ এএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
আটক দীপক কুমার বিশ্বাস

ভারতে যাওয়ার সময় বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন থেকে দীপক কুমার বিশ্বাসকে (৫৫) নামে বিস্ফোরক মামলার এক পলাতক আসামিকে আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে আটক করে।

দীপক বিশ্বাস মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার শৃকল গ্রামের মৃত দুলাল চন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে।

ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ১০ অক্টোবর মাগুরা সদর থানায় বিস্ফোরকদ্রব্য মামলার আসামি দীপক বিশ্বাস।

ইমিগ্রেশন পুলিশ জানায়, বিস্ফোরক মামলার এজাহারভুক্ত আসামি বেনাপোল দিয়ে ভারতে পালিয়ে যাবে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে ইমিগ্রেশনে নজরদারি বাড়ানো হয়। ওই আসামি সন্ধ্যার দিকে ভারতে যাওয়ার জন্য এক্সিট সিল দিতে ইমিগ্রেশন অফিসারের ডেস্কে স্ত্রী, মেয়ে ও নিজের পাসপোর্ট জমা দিলে পুলিশের সন্দেহ হয়। তখন তাকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে বিস্ফোরক মামলার আসামির বিষয়টি স্বীকার করেন।

স্থানীয় একটি সূত্র বলেছে, দীপক কুমার বিশ্বাস আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তবে তিনি দলটির কোন স্তরের নেতা পুলিশ তা জানাতে পারেনি।

বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের পরিদর্শক তাজুল ইসলাম জানান, আটক আসামিকে বেনাপোল পোর্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। সেখান থেকে তাকে মাগুরার শ্রীপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করবে পোর্ট থানার পুলিশ।

