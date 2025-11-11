এবার লন্ডভন্ড শাহ আরেফিন টিলা, ক্ষুব্ধ সিলেটের ডিসি

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:৩১ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
পাথরখেকোদের তাণ্ডবে এবার লন্ডভন্ড সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার শাহ আরেফিন টিলা। এটি দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম।

সোমবার (১০ নভেম্বর) শাহ আরেফিন টিলা পরিদর্শন শেষে ক্ষুব্ধ ডিসি জানিয়েছেন এই পরিস্থিতির জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনা হবে।

সোমবার দুপুরে আকস্মিকভাবে শাহ আরেফিন টিলা পরিদর্শনে যান জেলা প্রশাসক সারওয়ার আলম। জেলা প্রশাসক ঘটনাস্থলে যাওয়ার খবর পেয়ে পালিয়ে যায় পাথরখেকোরা। এসময় তাদের ফেলে যাওয়া ছয়টি বোমা মেশিন পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

পরিদর্শনকালে ডিসির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রবিন মিয়া, সহকারী কমিশনার (ভূমি) পলাশ তালুকদার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রতন শেখ, পরিদর্শক (তদন্ত) সুজন চন্দ্র কর্মকার, উপজেলা সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা মিজানুল কবিরসহ বিজিবি ও পুলিশের সদস্যরা।

পরিদর্শন শেষে জেলা প্রশাসক সারওয়ার আলম বলেন, যেকোনো মূল্যে শাহ আরেফিন টিলায় অবৈধ পাথর উত্তোলন বন্ধ করা হবে। একটি চক্র টিলাটি ধ্বংস করে দিচ্ছে। এর সঙ্গে যারা জড়িত, তারা যতই প্রভাবশালী হোক, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

তিনি আরও বলেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনা হবে। কারণ তারা শুধু জনপ্রতিনিধি নন, সরকারের প্রতিনিধিও। তাই এলাকার পরিবেশ ও সম্পদ রক্ষায় তাদেরও দায়িত্ব আছে।

এর আগে আগস্ট মাসে সিলেটের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র সাদা পাথরের পাথর লুটের ঘটনা আলোচনায় আসে। স্থানীয় বিএনপি ও যুবদল নেতাদের নেতৃত্বে এসব পাথর লুটপাট হয় বলে সেসময় অভিযোগ ওঠে।

