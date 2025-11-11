  2. দেশজুড়ে

নদীর পাড়ে ঝুপড়ি ঘরে পাওয়া গেলো বৃদ্ধ দম্পতির মরদেহ

প্রকাশিত: ০১:০২ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নিজ ঘর থেকে এক বৃদ্ধ দম্পতির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) ভোরে উপজেলার ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের পেয়ারপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- সিরাজউদ্দিন খান (৭৫) ও তার স্ত্রী আকলিমা বেগম (৬৫)। নিহত সিরাজউদ্দিনের বাড়ি মহিপুর থানার মোয়াজ্জেমপুর গ্রামে। আকলিমা সিরাজউদ্দিন খানের তৃতীয় স্ত্রী। তার বাকি দুই স্ত্রীর একজন মারা গেছেন অনেক আগে, অপরজন বেঁচে আছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সিরাজউদ্দিন খান দীর্ঘদিন ধরে আন্ধারমানিক নদীতে খেয়া (নৌকা) চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। নদীর তীরে একটি ঝুপড়ি ঘর তৈরি করে তিনি স্ত্রী আকলিমাকে নিয়ে সেখানেই বসবাস করতেন।

স্থানীয় বাসিন্দা আবুল কালাম বলেন, সকালে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়ার সময় সিরাজউদ্দিনকে না দেখে তাদের ঘরে গিয়ে স্থানীয়রা দেখতে পান সিরাজউদ্দিন মাটিতে পড়ে আছেন এবং তার স্ত্রী চৌকিতে শুয়ে আছেন। পরে তার চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে আসে এবং পুলিশে খবর দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নিহত সিরাজউদ্দিনের গলার নিচে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে কালো দাগ দেখা গেছে। ঘরের মাটিতে রক্তের ছাপও পাওয়া গেছে। স্ত্রী আকলিমার শরীরেও রক্তের দাগ ছিল।

মহিপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) অনিমেষ জানান, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনা রহস্যজনক মনে হওয়ায় পটুয়াখালী থেকে সিআইডি টিম এসেছে, তাদের নিয়ে কাজ চলছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

