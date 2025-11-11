ধাওয়া করে যুবলীগ নেতাকে ধরে পুলিশে সোপর্দ

ধাওয়া করে যুবলীগ নেতাকে ধরে পুলিশে সোপর্দ
যশোরের কেশবপুর উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর বিএম শহীদুজ্জামান শহীদকে (৪৫) আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (১০ নভেম্বর) রাতে কেশবপুর পৌরসভার বালিয়াডাঙ্গা সর্বজনীন দেবালয় এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
আটক বিএম শহীদুজ্জামান শহীদ কেশবপুর পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর এবং আলতাপোল গ্রামের আলতাফ বিশ্বাসের বড় ছেলে।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, স্থানীয় কিছু লোকজন প্রথমে শহীদুজ্জামান শহীদকে দেবালয় এলাকা থেকে আটক করে এবং পরবর্তীতে বিষয়টি কেশবপুর থানা পুলিশকে জানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে থানায় নিয়ে আসে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকেই শহিদুজ্জামান গা ঢাকা দিয়েছিলেন। সোমবার তিনি নিজ এলাকায় ফেরেন। এশার নামাজের সময় তিনি বালিয়াডাঙ্গা দেবালয় সংলগ্ন হরিহর নদীর ব্রিজ পার হচ্ছিলেন। এসময় স্থানীয় জনতা তাকে দেখতে পেয়ে তাড়া করে ধরে ফেলে এবং গণপিটুনি দেয়। পরে তাকে কেশবপুর থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।
স্থানীয়দের অভিযোগ, যুবলীগ নেতা শহিদুজ্জামান সশরীরে এলাকা থেকে পালিয়ে গেলেও হাসিনাপন্থি হিসেবে ফেসবুকে সরব ছিলেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে কেশবপুর থানার ডিউটি অফিসার শহীদুজ্জামান শহীদের আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
