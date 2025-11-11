ছাত্রীকে অপহরণ ও ধর্ষণ, প্রধান শিক্ষকের কারাদণ্ডসহ যাবজ্জীবন
নাটোরে এসএসসি পরীক্ষার্থীকে অপহরণ করে ধর্ষণের মামলায় এক শিক্ষককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে রাজশাহীর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক মহিদুজ্জামান মুহিত এই রায় দেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি নাটোরের মরিয়ম মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ (৪৫)।
আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট মুন্সি আবুল কালাম আজাদ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ২০২২ সালের ১ অক্টোবর সকালে ওই ছাত্রী ব্যাবহারিক পরীক্ষা দিতে গেলে তিনি স্কুলের মূল ফটকের সামনে থেকে তাকে ডেকে নিয়ে মাইক্রোবাসে তুলে অপহরণ করেন। পরে পথচারীরা ঘটনাটি দেখে শিক্ষার্থীর পরিবারের কাছে জানালে তারা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।
পুলিশ দীর্ঘ তদন্তের পর ফিরোজ আহমেদসহ তার দুই ভাইকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট জমা দেন। শুনানির পর প্রধান শিক্ষককে দোষী সাব্যস্ত করে দুই ধারার একটিতে যাবজ্জীবন ও অপরটিতে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তার দুই ভাই প্রমাণের অভাবে খালাস পান।
পিপি আরও বলেন, রায় ঘোষণার সময় আসামিদের আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাদের পুলিশের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
