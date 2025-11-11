  2. দেশজুড়ে

গাছের ডালে ঝুলছিল কিশোরের মরদেহ, নামালো ফায়ার সার্ভিস

জেলা প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০২:৪০ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
ময়মনসিংহ নগরীতে গাছের ডাল কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মো. রানা (১৬) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নগরীর কেওয়াটখালি রেললাইন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মো. রানা ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শেষ মোড় এলাকার মো. নজরুল ইসলামের ছেলে। রানা অন্যের গাছ কেটে জীবিকা নির্বাহ করতো।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন বাকৃবি ফায়ার স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. মোমেন মোর্শেদ।

তিনি বলেন, নগরীর কেওয়াটখালি রেললাইনের পাশের সরকারি জায়গায় একটি কদম গাছ রয়েছে। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ওই কদম গাছের ডাল কাটতে গাছে ওঠে রানা। ডাল কাটার একপর্যায়ে ডালের সঙ্গে থাকা বৈদ্যুতিক তারে স্পৃষ্ট হয়ে ছটফট করতে থাকে সে। পরে স্থানীয়রা খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে গাছে উঠে তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে নিচে নামিয়ে আনেন।

মো. মোমেন মোর্শেদ আরও বলেন, রানাকে কোনো ব্যক্তি খবর দিয়ে নিয়ে এসে ডাল কাটাচ্ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তদন্ত করলে সঠিক ঘটনা জানা যাবে। মরদেহটি থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কামরুজ্জামান মিন্টু/এফএ/জেআইএম

