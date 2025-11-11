বগুড়ায় হত্যা মামলায় তিনজনের মৃত্যুদণ্ড, তিনজনের যাবজ্জীবন

বগুড়ায় হত্যা মামলায় তিনজনের মৃত্যুদণ্ড, তিনজনের যাবজ্জীবন
বগুড়ার গাবতলীতে ইউপি চেয়ারম্যান প্রার্থী তোজাম্মেল হক (৪৫) হত্যা মামলায় দীর্ঘ আট বছর পর রায় ঘোষণা করেছেন আদালত। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বগুড়ার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক শাজাহান কবির তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড ও তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন।
জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) আব্দুল বাছেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আদালত সূত্র জানায়, ২০১৭ সালের ২৭ নভেম্বর গাবতলী উপজেলার দুর্গাহাটা ইউনিয়নের বটিয়াভাঙ্গা এলাকায় ইউপি চেয়ারম্যান প্রার্থী তোজাম্মেল হককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।
এই রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- বাবুল প্রাং (২৮), মানিক (২৮) ও মিশু (২৭)। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- পিন্টু ওরফে মাজেদুর রহমান (৪০), দেলোয়ার হোসেন দুলু (৫৮) এবং আশিক (২৮)। সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে কেবল পিন্টু মিয়া আদালতে উপস্থিত ছিলেন, বাকিরা পলাতক।
এছাড়া দুজন আসামি অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের বিচার শিশু আদালতে চলছে ও আরেক আসামি শান্ত সাকিদার খালাস পেয়েছেন।
হত্যাকাণ্ডের আট বছর পর এ রায়ে বাদীপক্ষ সন্তোষ প্রকাশ করলেও, সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের অধিকাংশই পলাতক থাকায় ভুক্তভোগী পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। রায় ঘোষণার পর আদালত প্রাঙ্গণে তারা অবিলম্বে এই রায় কার্যকর করার দাবি জানিয়েছেন।
এমএন/জিকেএস