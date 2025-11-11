শেরপুরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৩৮ সেকেন্ডের মিছিল, ছাত্রদলের প্রতিবাদ
শেরপুরে রাতে মশাল মিছিল করেছেন নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। জেলা ছাত্রলীগের ব্যানারে রাতের কোনো একসময় মিছিলটি বের হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিছিলের ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করে জেলা ছাত্রদল।
কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগের দলীয় ভেরিফায়েড পেজে দেখা যায়, সোমবার (১০ নভেম্বর) রাতের মিছিলটি ৩৮ সেকেন্ড স্থায়ী ছিল। মশাল হাতে তারা শেরপুর সদর উপজেলার ভাতশালা ইউনিয়নে শেরপুর-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়কে মিছিল বের করেন। মিছিলে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ নেতাকর্মীদের মুখে মাস্ক পরা ছিল।
এরপর রাতেই আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা মিছিলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করতে থাকেন। মিছিলটি সাবেক সংসদ সদস্য সানোয়ার হোসেন সানুর নেতৃত্বে হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।
তাৎক্ষণিকভাবে জেলা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাসেম আহমেদ সিদ্দিকী বাবু ও সাধারণ সম্পাদক নাঈম হাসান উজ্জ্বলের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করেন ছাত্রদল।
নাঈম হাসান উজ্জ্বল বলেন, শান্তিপ্রিয় শেরপুর জেলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করলে ছাত্রদল একবিন্দুও ছাড় দেবে না।
এ বিষয়ে শেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুবাইদুল আলম বলেন, একটি মিছিলের ভিডিও দেখেছি। মিছিলে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের গ্রেফতারে পুলিশের কয়েকটি টিম কাজ করছে।
মো. নাঈম ইসলাম/এসআর/এমএস