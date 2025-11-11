  2. দেশজুড়ে

মিরসরাইয়ে প্লাস্টিকের গোডাউনে আগুন, অর্ধকোটি টাকার ক্ষতির শঙ্কা

প্রকাশিত: ০৩:৪৩ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে একটি প্লাস্টিকের গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেছে বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিকের ব্যাগ ও মালামাল। এতে প্রায় ৫০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন গোডাউন মালিক মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রোড এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে বারইয়ারহাট ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় ২০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

মালিক ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, স্থানীয় বিএসআরএম ফ্যাক্টরি থেকে টেন্ডারের মাধ্যমে বস্তাসহ বিভিন্ন প্লাস্টিকের ব্যাগ এনে ওই গোডাউনে পরিষ্কার করে পুনরায় বিক্রির জন্য রাখা হতো। দুপুরের দিকে হঠাৎ আগুন লেগে মুহূর্তেই গোডাউনের সব ব্যাগ ও মালামাল পুড়ে যায়। তবে আজকে কাজ বন্ধ থাকায় গোডাউনে কেউ অবস্থান না করায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

প্রত্যক্ষদর্শী আরিফুল ইসলাম ইমন বলেন, দুপুরের দিকে দূর থেকে আগুন দেখতে পেয়ে ছুটে যাই। দ্রুত বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ৯৯৯-এ ফোন করি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে, তবে ততক্ষণে সব পুড়ে গেছে।

গোডাউন মালিক সেলিম উদ্দিন বলেন, বেলা ১১টার দিকে খবর পাই গোডাউনে আগুন লেগেছে। ছুটে গিয়ে দেখি ভিতরে আগুন জ্বলছে, তালা ভেঙে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় আগুন নিভানো হয়। প্রায় ৫০ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে।

বারইয়ারহাট ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন ইনচার্জ জয়নাল আবেদীন তিতাস বলেন, খবর পেয়ে আমরা দুটি ইউনিট নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। আগুন লাগার কারণ প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি, তদন্তের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

