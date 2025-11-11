  2. দেশজুড়ে

শেরপুরে কৃষি কর্মকর্তাকে মারধরের ঘটনায় কলমবিরতি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি শেরপুর
প্রকাশিত: ০৫:১৩ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
শেরপুরে কৃষি কর্মকর্তাকে মারধরের ঘটনায় কলমবিরতি

শেরপুরের নকলায় কৃষি অফিসারকে মারধরের ঘটনায় আসামিদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে কলমবিরতি পালন করেছেন জেলা কৃষি কর্মকর্তারা। টানা ৩ দিনের কর্মসূচী প্রথম দিন আজ।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত জেলা শহরের উপপরিচালকের কার্যালয়ের সামনে ঘণ্টাব্যাপী ওই কলমবিরতি অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা কৃষি বিভাগ জানায়, ঘটনার ৬ দিন অতিবাহিত হলেও এখনো অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতা রাহাত হাসান কাইয়ুম (৩৫) গ্রেফতার হয়নি। তাই এ ঘটনায় অনেক কৃষি কর্মকর্তারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে শঙ্কায় রয়েছেন। ইতিমধ্যে আসামিদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে ময়মনসিংহ কৃষি বিভাগ থেকে বিভাগীয় কমিশনার এবং রেঞ্জ ডিআইজি বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আজ কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে কলমবিরতি পালন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচী বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা এবং উপজেলাতে একযোগে পালিত হচ্ছে। এছাড়া আগামী ১২ নভেম্বর অবস্থান কর্মসূচী এবং ১৩ নভেম্বর মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্যে, গত ৫ নভেম্বর শেরপুরের নকলা উপজেলায় সরকারি কৃষি প্রণোদনা দিতে রাজি না হওয়ায় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাহারিয়ার মুরসালিনকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব কাইয়ুম ও তার সহযোগী ফজলুর (৩২) বিরুদ্ধে। ঘটনার পর ওইদিন রাতেই নকলা থানায় একটি কৃষি অফিসার মোরসালিন মেহেদী এবং মামলায় ছাত্রদল নেতা রাহাত হাসান কাইয়ুম ও ফজলুকে আসামি করে মামলা করা হয়। পরদিন ৬ নভেম্বর দুপুরে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ঘটনার পরদিন কাইয়ুমকে বহিষ্কার করে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল।

দাবি আদায় না হলে আগামী দিনে আরও বৃহৎ কর্মসূচী আসতে পারে বলে জানান কৃষি কর্মকর্তারা।

মো. নাঈম ইসলাম/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।