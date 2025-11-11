নওগাঁ-১
বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ
নওগাঁ-১ (সাপাহার-পোরশা-নিয়ামতপুর) আসনের সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে ডা. ছালেক চৌধুরীর সমর্থিত তিন উপজেলার নেতাকর্মীরা।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে পোরশা উপজেলার সরাইগাছী মোড়ে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রায় ১ ঘণ্টা অবরোধের পর তারা সড়ক ছেড়ে দেন।
ডা. ছালেক চৌধুরী নিয়ামতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, এই আসনে বিগত দিনে সব আন্দোলন-সংগ্রামে নেতাকর্মীদের পাশে ছিলেন ডা. ছালেক চৌধুরী। তাকে মনোনয়ন না দিয়ে- দেওয়া হয়েছে বিতর্কিত মোস্তাফিজুর রহমানকে।
বক্তারা আরও বলেন, ডা. ছালেক চৌধুরী এই আসনে ত্যাগী, পরীক্ষিত ও কারানির্যাতিত নেতা। তার নেতৃত্বেই বিএনপি ঐক্যবদ্ধ। সম্প্রতি এই আসনে বিএনপি দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে জনবান্ধব কর্মকাণ্ড, সাংগঠনিক দক্ষতা ও নেতৃত্বগুণের কারণে সাপাহার, পোরশা ও নিয়ামতপুরের বিএনপিরকাণ্ডারি হিসেবে পরিচিত ডা. ছালেক চৌধুরীকে দল মনোনয়ন না করায় জনমনে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য এই এলাকার দলীয় নেতাকর্মীরা এই মনোনয়নের পরিবর্তন চান। তাই অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত বাতিল করে প্রার্থী হিসেবে পুনর্বিবেচনার দাবি জানান তারা।
বিএনপির নেতা নুরে আলম সুজা ও মনজুর রহমান বলেন, বিগত স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মোস্তাফিজুর রহমানের আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকে এই তিন উপজেলার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিএনপির ওপর হুমকি ধামকি দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিএনপি ঘোষিত প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান আওয়ামী লীগ পূর্ণবাসনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।
আরমান হোসেন রুমন/এনএইচআর/এমএস