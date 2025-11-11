দিনাজপুরে পুলিশের অভিযানে আওয়ামী লীগের ৫৯ নেতাকর্মী গ্রেফতার

দিনাজপুরে পুলিশের অভিযানে আওয়ামী লীগের ৫৯ নেতাকর্মী গ্রেফতার
দিনাজপুরে পুলিশের অভিযানে ৫৯ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীসহ ৮৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় দিনাজপুর পুলিশ সুপার কার্যালয়ের মিডিয়া সেল থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সোমবার (১০ নভেম্বর) রাত ১২টা থেকে মঙ্গলবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত জেলার ১৩টি থানার পুলিশ অভিযান চালায়। এসময় নাশকতা সৃষ্টির অভিযোগে দায়েরকৃত একাধিক মামলায় পালিয়ে থাকা ৫৯ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এছাড়া অন্যান্য ফৌজদারি অপরাধে দায়েরকৃত মামলায় ২৭ জনসহ মোট ৮৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, আগামী ১৩ নভেম্বর লকডাউন কর্মসূচির বাস্তবায়নে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডসহ দেশে অরাজকতা পরিস্থিতি ও ক্ষতিসাধন করার চেষ্টার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।
দিনাজপুর কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মো. আমিনুল ইসলাম জানান, গ্রেফতারকৃতদের মঙ্গলবার বিকেল আদালতে সোপর্দ করা হয়। বিচারক তাদেরকে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।
