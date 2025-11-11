আটক ৫
সাংবাদিক পরিচয়ে হাসপাতালে ঢুকে তত্ত্বাবধায়কের ব্যাগ চুরি
মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের অফিস থেকে ব্যাগ চুরির অভিযোগে পাঁচ কথিত সাংবাদিককে আটক করেছে সদর থানা পুলিশ।
আটকরা হলেন দৈনিক ঢাকার স্টাফ কারেসপন্ডেন্ট খন্দকার জিন্নাতুন নেছা মৌসুমী, রাজধানী টিভির স্টাফ রিপোর্টার হারুন অর রশিদ, দৈনিক বিজনেস ফাইলের প্রতিনিধি বজলুর রহমান, দ্য ডেইলি গ্লোবাল ন্যাশন পত্রিকার ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি নাহিদুর রহমান শামীম ও একই পত্রিকার মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের আটক করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত আরও চারজনকে খুঁজছে পুলিশ।
পুলিশ ও অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, দুপুর ১টার দিকে আটক পাঁচজনসহ মোট ৯ জন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিনের অফিসকক্ষে প্রবেশ করেন। তারা নিজেদের সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলেন। পরে বের হওয়ার সময় তাদের একজন তত্ত্বাবধায়কের ব্যাগটি নিয়ে চলে যান।
ওই ব্যাগে প্রায় ৪০ হাজার টাকা, বাসা ও অফিসের চাবি এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিল।
অভিযোগে বলা হয়, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, সাদা শার্ট পরা নাহিদুর রহমান শামীম ব্যাগটি কাঁধে নিয়ে অফিস ত্যাগ করছেন।
ডা. বাহাউদ্দিন বলেন, ‘প্রথমে তারা সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে ভিজিটিং কার্ড দেন। পরে ফোনে যোগাযোগ করলে তারা জানান, ব্যাগটি মুক্তিযোদ্ধা সংসদে আছে, লোক পাঠিয়ে নিতে পারি। কিন্তু সেখানে গিয়ে কিছুই পাওয়া যায়নি।’
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, ‘এ ঘটনায় পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের ধরতে অভিযান চলছে।’
