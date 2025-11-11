ইসলামী আন্দোলনের সাবেক মহাসচিব মাওলানা নুরুল হুদা মারা গেছেন
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক মহাসচিব, বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ডের মহাসচিব এবং জাতীয় ওলামা-মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের সভাপতি মাওলানা নুরুল হুদা ফয়েজী মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে ঝালকাঠির নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। আগামীকাল বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টায় ঝালকাঠির রাজাপুরের কারিমপুর মাদরাসা মাঠে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হবে।
জানা যায়, আল্লামা নুরুল হুদা ফয়েজী দীর্ঘদিন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ডের মহাসচিব ছিলেন। একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ, আলেম ও সমাজনেতা হিসেবে তিনি দেশব্যাপী সুপরিচিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, তার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ইসলামী আন্দোলনে আমির মুফতি সৈয়দ রেজাউল করীম, নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ ফয়জুল করীম ও জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান।
