  2. দেশজুড়ে

আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিএনপির ‘বাজার লকডাউন’

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নোয়াখালী
প্রকাশিত: ০৮:২৩ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিএনপির ‘বাজার লকডাউন’
লকডাউন কর্মসূচিতে বন্ধ রাখা হয়েছে দোকানপাট/ছবি-জাগো নিউজ

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে আনিসুল হক জাহাঙ্গীর নামের এক আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে একটি বাজারে লকডাউন কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি নেতারা।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) খাসেরহাট বাজারে এ ঘটনা ঘটে। এর আগে সোমবার (১০ নভেম্বর) রাতে আওয়ামী লীগের ওই নেতাকে আটক করে চরজব্বর থানা পুলিশ।

আটক আনিসুল হক জাহাঙ্গীর চরবাটা ইউনিয়নের মোজাম্মেল হোসেন মোজামের ছেলে। তিনি খাসেরহাট বাজারের প্রবীণ ব্যবসায়ী ও সুবর্ণচর উপজেলার আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি।

পুলিশের দাবি, আটক জাহাঙ্গীর ১৩ নভেম্বর অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির জন্য লোকজন জোগাড় ও পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন। তাকে রাজনৈতিক একটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল থেকে খাসেরহাট বাজার লকডাউন করে দেন ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আবদুর রহমান খোকন এবং চরবাটা ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান ও বাজার পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক বিএনপি নেতা গোলাম মাওলা মেম্বার।

আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিএনপির ‘বাজার লকডাউন’

গোলাম মাওলা মেম্বার জাগো নিউজকে বলেন, ‘আনিসুল হক জাহাঙ্গীর আওয়ামী লীগ করেন কি-না জানি না। তবে তিনি বাজারের একজন ব্যবসায়ী। তাকে বিনা কারণে কেন গ্রেফতার করা হলো তা নিয়ে ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ। তারা দোকান বন্ধ রেখে প্রতিবাদ করেছেন।’

বিএনপি নেতা আবদুর রহমান খোকন বলেন, ‘জাহাঙ্গীর একজন পরিচিত ব্যবসায়ী। তার গ্রেফতারে বাজারে লকডাউন কর্মসূচি পালিত হয়। আমি একটি মিটিংয়ে আছি। বিস্তারিত পরে জানাবো।’

এদিকে আওয়ামী লীগ নেতার পক্ষ নিয়ে বাজার লকডাউন করার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাজারে বিক্ষোভ করেন স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মী ও স্থানীয়রা। এসময় তারা গোলাম মাওলা মেম্বারকে প্যানেল চেয়ারম্যান ও বাজার কমিটি থেকে অপসারণ এবং আবদুর রহমান খোকনকে দলীয় পদ থেকে বহিষ্কারের দাবি জানান।

চরজব্বর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগে আনিসুল হক জাহাঙ্গীরকে আটক করা হয়েছে। পরে তাকে একটি রাজনৈতিক মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠালে বিচারক কারাগারে পাঠান।

ইকবাল হোসেন মজনু/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।