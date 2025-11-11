বাগেরহাটে জাহাজের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত পন্টুন-স্পিডবোট
বাগেরহাটে উদ্বোধনের আগেই কার্গো জাহাজের ধাক্কায় মৎস্য অধিদপ্তরের পন্টুন ও স্পিডবোট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ঘটনায় মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে কার্গো জাহাজের বিরুদ্ধে বাগেরহাট মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ফেরদাউস আনসারি।
সোমবার (১০ নভেম্বর) রাত ২টার দিকে দড়াটানা সেতু সংলগ্ন এলাকায় নোঙর করা এমভি সানভি জারিফের জাহাজটির দড়ি ছিড়ে পন্টুনে ধাক্কা লাগে। এতে পন্টুনের পিলার, কনক্রিটের বেজমেন্ট, স্টিলের পাথওয়ে এবং পন্টুনে থাকা স্পিডবোট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
পন্টুনে ধাক্কা দেওয়া জাহাজটির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ঢাকার উত্তর যাত্রাবাড়ী এলাকার দিজে শিপিং লি.। তবে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য জাহাজের কাউকে পাওয়া যায়নি।
পন্টুনে অবস্থান করা নৈশপ্রহরী সরওয়ার গাজী জানান, পন্টুন সংলগ্ন শহর রক্ষা বাঁধের পাশে থাকা একটি নারকেল গাছ, সজনে গাছ ও পন্টুনের একটি পিলারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল গমবোঝাই কার্গো জাহাজটি। দড়াটানা নদীতে ভাটার সময় জাহাজের দড়ি ছিড়ে নারকেল গাছ ও সজনে গাছ উপড়ে যায়। পরে জাহাজটি পন্টুনে ধাক্কা দেয়। এতে পন্টুন ও স্পিডবোটের অনেক ক্ষতি হয়।
স্থানীয় মহিদুল নামের এক ব্যক্তি বলেন, রাতে অনেক জোড়ে শব্দ পেয়েছি। সকালে এসে দেখি পন্টুন ভাঙা। আর জাহাজটি মাঝ নদীতে বাঁধা। এত সহজে এই পন্টুন যদি ভেঙে যায়, তাহলে এটা দীর্ঘদিন থাকবে কীভাবে।
বাগেরহাট জেলা মৎস্য অফিসার (অ. দা.) রাজ কুমার বিশ্বাস জানান, পন্টুনের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য কনসালটেন্টরা পরিদর্শন করেছেন। জাহাজটির বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। জাহাজ কর্তৃপক্ষ সংস্কারের জন্য ক্ষতিপূরণ দেবে।
জানা গেছে, সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্টের অধীনে বাগেরহাটের দড়াটানা সেতু ও কেবি বাজারের মাঝামাঝি স্থানে পৌনে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এই পন্টুন নির্মাণ করে মৎস্য অধিদপ্তর। চলতি বছরের প্রথম দিকে নির্মাণ কাজ শেষ হলেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এখনও পন্টুন ও স্পিড বোট বুঝে নেয়নি মৎস্য অধিদপ্তর।
