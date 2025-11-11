  2. দেশজুড়ে

আওয়ামী লীগের নাশকতার প্রতিবাদে ছাত্রদলের বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ০৮:৪৩ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল করেছে উপজেলা ছাত্রদল। ‘লকডাউন’ কর্মসূচির নামে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অরাজকতা ও নাশকতা সৃষ্টির প্রতিবাদে তারা এ বিক্ষোভ মিছিল করে ।

মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) বিকালে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি সুলতান মাহমুদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি পূর্বাচলের তিনশ ফিট সড়ক প্রদক্ষিণ করে পূর্বাচল সমু মার্কেট এলাকায় গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সুলতান মাহমুদ বলেন, আওয়ামী লীগ দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়। তারা এখন ছলচাতুরী শুরু করেছে।
২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করেছিল। আগামী ১৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগের ডাকা ঢাকা লকডাউন কর্মসূচিও প্রতিহত করা হবে।

এসময় বক্তারা বলেন, ১৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগ ও তার দোসরা আগামী নির্বাচন বানচাল করার উদ্দেশ্যে ঢাকা শহর লকডাউন করে যে অবরোধের ঘোষণা করেছে সেটা কখনও বাস্তবায়ন হবে না। তাদের বিরুদ্ধে ছাত্রদল সর্বদা মহাসড়কসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আনাচে-কানাচে অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে থাকবে। তাদের যে কোনো নীল নকশা বানচাল করতে ছাত্রদল সর্বদা প্রস্তুত আছে।

