চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযান, মুগ ডালে মেলেনি ভেজাল

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযান, মুগ ডালে মেলেনি ভেজাল
চুয়াডাঙ্গা শহরের নতুন বাজার ও বড়বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এসময় দুটি প্রতিষ্ঠানকে ৩২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এসময় বড় বাজারের বিভিন্ন দোকানে বিক্রিত মুগডালের নমুনা পরীক্ষা করে কোনো ক্ষতিকর রঙের মিশ্রণ পাওয়া যায়নি বলে কর্মকর্তারা জানান।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১টা পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযান চলাকালে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, শিশুখাদ্য এবং রোগীদের ব্যবহৃত অক্সিজেন গ্যাসের মান, মূল্য ও উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করা হয়। এসময় তথ্যবিহীন ও মেয়াদোত্তীর্ণ অক্সিজেন সিলিন্ডার রিফিল করার অপরাধে মেসার্স বেঙ্গল গ্যাসকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অন্যদিকে, উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখবিহীন রঙিন চিপস বিক্রির দায়ে মেসার্স মিঠুন স্টোরকে জরিমানা করা হয় দুই হাজার টাকা।
অভিযানে ব্যবসায়ীদের ত্রুটি দ্রুত সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়। একইসঙ্গে ভেজাল ও রঙ মেশানো খাদ্য বিক্রি থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।
সহযোগিতায় ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, ক্যাব প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।
অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করে সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান বলেন, অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন দোকানে বিক্রিত মুগ ডালের নমুনা পরীক্ষা করে মথবীজ বা কোনো ক্ষতিকর রঙের মিশ্রণ পাওয়া যায়নি।
