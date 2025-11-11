চাঁদপুরে বিদেশি অস্ত্র-গোলাবারুদ জব্দ, ৫ ডাকাত আটক
চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার মোহনপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে কুখ্যাত ডাকাত কিবরিয়া মিয়াজির সহযোগী ৫ জনকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। এ সময় তাদের কাছ থেকে বিদেশি অস্ত্র, গোলাবারুদ, স্পিডবোট ও নগদ অর্থসহ জব্দ করা হয়।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মোহনপুর লঞ্চঘাট সংলগ্ন নদীপথে কিবরিয়া মিয়াজির নেতৃত্বে একটি সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্র দীর্ঘদিন ধরে নৌযানগুলোতে অস্ত্রের মুখে চাঁদাবাজি, ডাকাতি ও অপহরণসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে।
এ তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকালে কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট মোহনপুর কর্তৃক ওই এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় বাল্কহেডে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে কিবরিয়া মিয়াজির পাঁচজন সহযোগীকে আটক করা হয়।
অভিযানে তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি শটগান, ১০ রাউন্ড তাজা গুলি, ২ রাউন্ড ফাঁকা কার্তুজ, ২টি ওয়াকি টকি, ৬টি মোবাইল ফোন, একটি স্পিডবোট এবং নগদ ৮৩ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।
আটক ব্যক্তিদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। জব্দ করা অস্ত্র, স্পিডবোট ও অন্যান্য আলামতসহ তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে কোস্ট গার্ড।
লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক বলেন, অভ্যন্তরীণ নৌপথকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে কোস্ট গার্ডের অভিযান অব্যাহত থাকবে। নদীপথে কোনো সন্ত্রাসী বা অপরাধীচক্রকে ছাড় দেওয়া হবে না।
