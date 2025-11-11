  2. দেশজুড়ে

রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্র

আরও এক কূপে সাড়ে ২৯ বিলিয়ন কিউবেক ঘনফুট গ্যাস মজুতের সম্ভাবনা

জেলা প্রতিনিধি
হবিগঞ্জ
প্রকাশিত: ১০:০৮ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
হবিগঞ্জের রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্রে আরও একটি কূপে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে

হবিগঞ্জের রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্রে আরও একটি কূপে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। এ কূপে ২৯.৪৯ বিলিয়ন কিউবেক ঘনফুট গ্যাস মজুত থাকার সম্ভাবনা দেখছে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড।

এরইমধ্যে তারা অনুসন্ধানমূলক কাজের অংশ হিসেবে রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্রের ১১ কূপে খনন শুরু করেছেন। এটি জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার পানিউমদার ভরগাঁও এলাকায় অবস্থিত।

রশিদপুর ১১ নম্বর কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল মনছুর চৌধুরী বলেন, কূপে অনুসন্ধানমূলক কাজের অংশ হিসেবে ৮ নভেম্বর থেকে খনন কাজ শুরু হয়েছে। এরইমধ্যে এটি একাধিকবার সার্ভে করা হয়েছে। অনুমান করছি ২৯.৪৯ বিলিয়ন কিউবেক ঘনফুট গ্যাস মজুত থাকতে পারে। তবে খনন কাজ শেষ হলে আগামী (২০২৬ সাল) ফেব্রুয়ারিতে নিশ্চিত হওয়া যাবে কী পরিমাণ গ্যাস এখানে রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এ প্রকল্প ঘিরে আমরা আট বছরব্যাপী একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। ওই পরিমাণ গ্যাস যদি পাওয়া যায়, তাহলে প্রথম পাঁচ বছর দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট এবং পরবর্তী তিন বছর দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, রশিদপুর স্ট্রাকচারে উৎপাদন বাড়ানো ও নতুন সম্ভাবনা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে কূপটি প্রায় দুই হাজার ৯০০ মিটার গভীর পর্যন্ত খনন করা হবে। সিলেট গ্যাসফিল্ডের তত্ত্বাবধানে এ খনন কাজ করছে চীনের একটি কোম্পানি। নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ২০২৬ সালের মার্চে খনন কাজ শেষ হওয়ার কথা।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এসআর

