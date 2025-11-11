পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার প্রাঙ্গণে কাব স্কাউটদের মিলনমেলা
অন্তত ৫০০ কাব স্কাউটের কলকাকলিতে মুখরিত ছিল ঐতিহাসিক পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার প্রাঙ্গণ।
বাংলাদেশ স্কাউটস জয়পুরহাট জেলার আয়োজনে চলমান ‘৯ম জেলা কাব ক্যাম্পুরি ২০২৫’-এর অংশ হিসেবে মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) এই শিক্ষামূলক আনন্দ সফরের আয়োজন করা হয়।
বিকেল ৩টার দিকে জয়পুরহাট থেকে প্রায় ৫০০ কাব স্কাউট ও কর্মকর্তা উপদলে বিভক্ত হয়ে পাহাড়পুরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। বৌদ্ধবিহারে পৌঁছে তারা ঘুরে দেখেন বিহারের প্রাচীন স্থাপত্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও জাদুঘর। ইতিহাসের নিঃশব্দ সাক্ষীদের সামনে দাঁড়িয়ে তারা জানতে পারেন দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গৌরবময় অধ্যায়।
সফরে অংশ নিয়ে কাব স্কাউট রওজা তার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলে, ‘আজকের সফর ছিল খুব মজার ও শিক্ষণীয়। ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় পেয়ে সত্যিই আমি আনন্দিত।’
আরেক কাব স্কাউট নিরব বলে, ‘আমরা এখানে কাব স্কাউটের অনেক বন্ধুরা এসেছি। পাহাড়পুর দেখে অনেক খুশি হয়েছি।’
বাংলাদেশ স্কাউটস জয়পুরহাট জেলার সম্পাদক মো. মাহমুদুল হাসান মুন্না বলেন, ‘এই সফর কাব বন্ধুদের জন্য ছিল এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। তারা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছে, যা তাদের শেখার আগ্রহ ও দায়িত্ববোধ আরও বাড়াবে।’
স্কাউটদের স্বাগত জানিয়ে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের কাস্টডিয়ান ফজলুল করিম বলেন, ‘প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একটি উদ্দেশ্য নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করা। আশা করছি, এই পরিদর্শনের মাধ্যমে কাব স্কাউটরা পাহাড়পুরের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। পাশাপাশি ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন জাতি গঠনে ভূমিকা রাখবে।’
রোববার (৯ নভেম্বর) জয়পুরহাটের কালেক্টরেট চত্বরে শুরু হওয়া পাঁচ দিনব্যাপী ‘৯ম জেলা কাব ক্যাম্পুরি ও শতভাগ অর্জনকল্পে প্রস্তুতিমূলক ক্যাম্প’ ১৩ নভেম্বর সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।
