খুলনায় আওয়ামী লীগের মিছিলের চেষ্টা, জনগণের ধাওয়া

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৩৮ এএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
খুলনায় আওয়ামী লীগের মিছিলের চেষ্টা, জনগণের ধাওয়া/ছবি- সংগৃহীত

খুলনার সোনাডাঙ্গা থানা এলাকায় আওয়ামী লীগের মিছিলের চেষ্টা ও লবণচরা থানা এলাকায় টায়ার পুড়িয়ে পালিয়ে গেছে দলটির নেতাকর্মীরা।

লবণচোরা থানা সূত্রে জানা যায়, বিশ্বরোড এলাকায় দুইটি মোটরসাইকেলে চারজন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী এসে টায়ার জালিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। এ সময় এলাকাবাসী চিৎকার করে মূল সড়কের দিকে আসতে শুরু করলে তারা পালিয়ে যান।

সোনাডাঙ্গা থানা সূত্রে জানা যায়, পাওয়ার হাউজ মোড়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মিছিল করার চেষ্টা করেন। এ সময় স্থানীয়রা ধাওয়া দেন। তাৎক্ষণিক পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তিনজনকে আটক করে।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাত আনুমানিক ৯টায় লবণচরা ও সাড়ে ৯টায় সোনাডাঙা থানার পাওয়ার হাউজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

লবণচোরা থানার অফিসার ইনচার্জ হাওলাদার সানোয়ার হুসাইন মাসুম জানান, টায়ার পুড়িয়ে অরাজকতা করতে চেয়েছিলো তারা। কিন্তু আমরা ঘটনাস্থলে আসার আগেই তারা পালিয়ে যায়। আমরা ঘটনাস্থলে রয়েছি।

সোনাডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ কবির হোসেন ও ওসি তদন্ত মিজানুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাদের মুঠোফোনে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার রাশিদুল ইসলাম খান বলেন, তিনজনকে ঘটনাস্থল থেকে সন্দেহজনক হিসেবে আটক করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

