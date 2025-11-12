ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে অভিযান, গুলিসহ ২ শটগান উদ্ধার

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে অভিযান, গুলিসহ ২ শটগান উদ্ধার
ঢাকা–ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মাদারীপুর শিবচরের পাঁচ্চর গোলচত্বরে একটি গাড়ি জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় গাড়ি থেকে ২০ রাউন্ড গুলিসহ ২টি শটগান উদ্ধার করা হয়।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালনা করেন শিবচর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাইখা সুলতানা। এসময় নিয়মভঙ্গের কারণে বেশ কয়েকটি যানবাহনকে ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, অভিযানে দুটি ট্রাক, একটি নোহা গাড়ি ও মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের কাগজপত্র যাচাই করা হয়। এ সময় নিয়মভঙ্গের দায়ে মোট ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়াও অভিযানের সময় একটি নোহা গাড়ি থেকে ২টি শটগান ও ২০ রাউন্ড গুলি জব্দ করা হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাইখা সুলতানা বলেন, সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুল ইসলাম বলেন, জব্দ করা আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলির লাইসেন্স যাচাই-বাছাই শেষে প্রয়োজনীয় আইনানুগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/কেএইচকে/জিকেএস