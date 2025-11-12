  2. দেশজুড়ে

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে অভিযান, গুলিসহ ২ শটগান উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৮:৪৪ এএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা–ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মাদারীপুর শিবচরের পাঁচ্চর গোলচত্বরে একটি গাড়ি জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় গাড়ি থেকে ২০ রাউন্ড গুলিসহ ২টি শটগান উদ্ধার করা হয়।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালনা করেন শিবচর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাইখা সুলতানা। এসময় নিয়মভঙ্গের কারণে বেশ কয়েকটি যানবাহনকে ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, অভিযানে দুটি ট্রাক, একটি নোহা গাড়ি ও মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের কাগজপত্র যাচাই করা হয়। এ সময় নিয়মভঙ্গের দায়ে মোট ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়াও অভিযানের সময় একটি নোহা গাড়ি থেকে ২টি শটগান ও ২০ রাউন্ড গুলি জব্দ করা হয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাইখা সুলতানা বলেন, সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুল ইসলাম বলেন, জব্দ করা আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলির লাইসেন্স যাচাই-বাছাই শেষে প্রয়োজনীয় আইনানুগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

