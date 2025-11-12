নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিলে যাওয়ায় স্কুলছাত্র আটক

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিলে যাওয়ায় স্কুলছাত্র আটক
সিলেটের সাবেক মেয়র প্রয়াত বদর উদ্দিন আহমদের বাসায় অভিযান চালিয়ে নবম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রকে (১৫) আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (১০ নভেম্বর) দিনগত গভীর রাতে নগরীর ছড়ারপাড় এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ বলছে, আটক ওই শিক্ষার্থী নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল। তাই তাকে আটক করা হয়েছে।
আটক শিক্ষার্থীর বাবা একজন আওয়ামী লীগ নেতা। পরিবারের অভিযোগ, তার বাবাকে খুঁজতে এসে না পেয়ে ছেলেকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ।
এ বিষয়ে অতিরিক্ত উপ-কমিশনার সাইফুল ইসলাম সিলেট ভয়েসকে বলেন, ওই শিক্ষার্থীকে আটক করতেই পুলিশ তার বাসায় গিয়েছিল। তারা বাবাকে নয়। মঙ্গলবার সকালে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
আহমেদ জামিল/এমএন/এএসএম