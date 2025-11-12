  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে আরও এক বাসে আগুন দিলো দুর্বৃত্তরা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাজীপুর
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ এএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
গাজীপুরে আরও একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (১২ নভেম্বর) ভোর পাঁচটার দিকে গাজীপুর মহানগরীর ভোগরা বাইপাস সংলগ্ন ঢাকা- টাঙ্গাইল মহাসড়কের পেয়ারা বাগান এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহিন খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুর মহানগরীর ভোগরা পেয়ারা বাগান এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের উত্তর পাশে ভিআইপি পরিবহনের একটি বাস দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। ভোর পাঁচটার দিকে অজ্ঞাতপরিচয়ের দুর্বৃত্তরা বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ভোগড়া মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নেভায়।

ভোগড়া মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার ইকবাল হাসান বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আনা হয়।

এদিকে গতরাত সাড়ে দশটার দিকে কালিয়াকৈরের চন্দ্র নবীনগর সড়কে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসে দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছিল।

