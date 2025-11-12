টাঙ্গুয়ার হাওরে অভিযান, ৫ লাখ টাকার নিষিদ্ধ জাল জব্দ

টাঙ্গুয়ার হাওরে অভিযান, ৫ লাখ টাকার নিষিদ্ধ জাল জব্দ
সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে টাঙ্গুয়ার হাওরে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারী ও মশারি জাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। এ সময় জব্দ প্রায় ৫ লাখ টাকার জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলার টাঙ্গুয়ার হাওরসহ বিভিন্ন হাওরে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
উপজেলা প্রশাসনের তথ্য মতে, দীর্ঘদিন ধরে অসাধু জেলে চক্র টাঙ্গুয়ার হাওরসহ আশেপাশের হাওরে নিষিদ্ধ চায়না ও দুয়ারী জাল ব্যবহার করে অবৈধভাবে মাছ শিকার করে আসছিল। তবে ‘হাওর সুরক্ষা আদেশ’ জারি হওয়ার পর সেটি বাস্তবায়নর জন্য মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে টাঙ্গুয়ার হাওরসহ আশেপাশের হাওর গুলোতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। দিনব্যাপী এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ চায়না দুয়ারী ও মশারি জাল জব্দ করে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। জব্দ করা জালের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৫ লাখ টাকা।
তাহিরপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. শান্তনু বলেন, টাঙ্গুয়ার হাওরের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। আজকে প্রায় ৫ লাখ টাকার জাল জব্দ করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
অভিযান চলাকালে তাহিরপুর থানা পুলিশের সদস্য, আনসার বাহিনীর সদস্য, স্থানীয় সংবাদকর্মী এবং কেন্দ্রীয় সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
লিপসন আহমেদ/কেএইচকে/এএসএম