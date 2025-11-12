  2. দেশজুড়ে

ট্রেন লাইনচ্যুতের পরিকল্পনা, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতাসহ আটক ৫

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০৯:২৮ এএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
সিলেটে রেললাইনের স্লিপার খুলে নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক নেতাসহ পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকাল থেকে বিভিন্ন সময়ে তাদের আটক করা হয়েছে।

সন্ধ্যায় ফেঞ্চুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আটকরা হলেন, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার হাটুভাঙ্গা এলাকার জিল্লুর রহমানের ছেলে ও ছাত্রলীগের উপজেলার যুগ্ম-আহ্বায়ক কাবিলুর রহমান সোহেল (২৪), একই উপজেলার কায়স্থগ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে মুহিবুল ইসলাম কাওসার (২৭), পূর্ব ফরিদপুর (নয়বাজার) গ্রামের মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে সায়মন আহমদ (২০), হাটুভাঙ্গা মাদরাসা এলাকার বাসিন্দা ফরিদ চৌধুরীর ছেলে সিজিল চৌধুরী (২৮) ও পশ্চিম ফরিদপুর গ্রামের মাহতাব উদ্দিনের ছেলে মিনহাজ উদ্দিন মাহিন (২০)।

পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার সকালে সিলেট-মৌলভীবাজার আঞ্চলিক মহাসড়কে কচুয়াবহর এলাকায় চেকপোস্টে অভিযান চালিয়ে কাবিলুর রহমান সোহেলকে আটক করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে স্বীকারোক্তিতে সে জানায়- যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী নিউইয়র্ক যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের নির্দেশে ১৩ নভেম্বর ফেঞ্চুগঞ্জ রেললাইনের স্লিপার খুলে বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেই নাশকতা বাস্তবায়নে পরিকল্পনা করছিলেন কয়েকজন। পরে তার দেওয়া তথ্যমতে নাশকতার পরিকল্পনাকারী আরও ৪ জনকে আটক করা হয়।

পুলিশ আরও জানায়, আটকের সময় তাদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি স্কচটেপ, পলিথিনের মোড়ানো ৩৫০টি মারবেল, ৪টি প্লাস্টিকের বালতি ও ধানের ভুসি জব্দ করা হয়।

এ বিষয়ে ফেঞ্চুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান জানান, ফেঞ্চুগঞ্জ থানায় নাশকতা পরিকল্পনা ও চেষ্টার অভিযোগে আটক পাঁচজনের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলার পর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

আহমেদ জামিল/এমএন/এএসএম

