টেকনাফে সোয়া এক লাখ ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা যুবক আটক

টেকনাফে সোয়া এক লাখ ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা যুবক আটক
কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে মিয়ানমার থেকে অনুপ্রবেশের সময় ১ লাখ ২০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক রোহিঙ্গা মাদক কারবারিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উখিয়া ব্যাটালিয়ন ৬৪ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
আটক মাদক কারবারির নাম মো. নুরুল আমিন (২৪)। তিনি উখিয়ার বালুখালি ১১ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মীর আহমদের ছেলে।
অধিনায়ক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন জানান, মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) মিয়ানমার থেকে টেকনাফের হোয়াইক্যং উনচিপ্রাং বিওপি এলাকা দিয়ে মাদকের চালান অনুপ্রবেশ করবে, এমন একটি তথ্য পাওয়া যায়। পরে বিশেষ টহলদল ওই এলাকায় অবস্থান নেন। এ সময় এক ব্যক্তি মিয়ানমারের দিক থেকে নাফনদী পার হয়ে হাজির ঘের দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করছিল। পরে বিজিবির টহল দল সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি পালানোর চেষ্টা করেন। পরে টহলদল তাকে আটক করে। এসময় তাকে তল্লাশি করে ১ লাখ ২০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
অধিনায়ক আরও জানান, মাদক সরবরাহকারী ও এর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য চোরাকারবারিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। উদ্ধার ইয়াবা ট্যাবলেট ও আটক মাদক কারবারির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
জাহাঙ্গীর আলম/কেএইচকে/এএসএম