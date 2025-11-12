  2. দেশজুড়ে

ডাকাতের কোপে গুরুতর আহত পুলিশ কর্মকর্তা

প্রকাশিত: ১১:০১ এএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ডাকাত দলের সদস্যদের দায়ের কোপে গুরুতর আহত হয়েছেন পুলিশের এক সাব-ইন্সপেক্টর (উপ-পরিদর্শক)। তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) ভর্তি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাত ১১টার দিকে সদর উপজেলার আমনুর পাইপাস সড়কে এ হামলার ঘটনা ঘটে। আহত পুলিশ কর্মকর্তার নাম নূর ইসলাম। তিনি আমনুরা পুলিশ ফাঁড়ির সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে কর্মরত।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ.এন.এম. ওয়াসিম ফিরোজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত রাত ১১ টার দিকে ৯৯৯ ফোন দিয়ে জানানো হয় সদর উপজেলার আমনুর পাইপাস সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে একদল ডাকাত। পরে একজন পুলিশ সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে ঘটনাস্থলে যান আমনুরা পুলিশ ফাঁড়ির সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) নূর ইসলাম।

এসময় কিছু বুঝে উঠার আগেই তার হাতে দায়ের কোপ দেই ডাকাত দলের সদস্যরা। এতে গুরুত্বর আহত হয় নূর ইসলাম। পরে তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল(রামেক) ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি। তবে অভিযান অব্যহত রয়েছে।

