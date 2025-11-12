  2. দেশজুড়ে

ধামরাইয়ে আড়াই কোটি টাকার হেরোইনসহ আটক ১

প্রকাশিত: ১২:৩৪ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকার ধামরাইয়ে ২ কেজি ৬০০ গ্রাম হেরোইনসহ কেতাবুল ইসলাম (৫৫) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে র‍্যাব-৪। জব্দকৃত এই হেরোইনের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় দুই কোটি ৬০ লাখ টাকা।

বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার সোমভাগ ইউনিয়নের গোয়ালদী এলাকার নজরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক কেতাবুল ইসলাম ওই বাড়ির ভাড়াটিয়া এবং তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জের বাসিন্দা।

র‍্যাব জানায়, গোপন খবরের ভিত্তিতে তাকে নজরদারিতে রাখার পর সকালে অভিযান চালানো হয়। এসময় ২ কেজি ৬০০ গ্রাম হেরোইনসহ তাকে আটক করা হয়। এই হেরোইনের আনুমানিক বাজারমূল্য দুই কোটি ৬০ লাখ টাকার মতো।

র‌্যাব-৪ সিপিসি-২ কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মো. নাজমুল ইসলাম বলেন, এসব হেরোইন সাভার, আশুলিয়া, ধামরাই ও মানিকগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় চালান করা হতো। আটকের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা, তা জানার চেষ্টা চলছে।

