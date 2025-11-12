  2. দেশজুড়ে

খুলনায় গভীর রাতে গাড়িতে আগুন, তৎপর পুলিশ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ১২:৪৪ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
খুলনায় গভীর রাতে গাড়িতে আগুন, তৎপর পুলিশ

খুলনার খালিশপুরে পিকআপ ভ্যানে আগুন লাগিয়ে আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা করেছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এ ঘটনায় পুলিশের তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে।

বুধবার (১২ নভেম্বর) দিনগত রাত ৩টা ৪০ মিনিটে খালিশপুর থানাধীন ফেয়ারওয়ে রোডে এ ঘটনা ঘটে।

গাড়ির মালিক আপন বলেন, রাতে কিছু লোকের পায়ের শব্দ শুনে বাইরে এসে দেখি কয়েকজন ছেলে গাড়িতে আগুন দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিভিয়ে ফেলার চেষ্টা করি। পুরো গাড়িতে আগুন ধরতে পারেনি। নইলে অনেক ক্ষতি হয়ে যেত। গাড়ির সামনে কভার ও গ্লাস পুড়ে গেছে।

পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, আওয়ামী লীগের পালিয়ে থাকা নেতারা টাকা দিয়ে লোক ভাড়া করিয়ে অরাজকতা করার চেষ্টা করছে। এব অরাজকতায় গভীর রাতে অল্প বয়স্ক ছেলেদের দিয়ে করাচ্ছে। নিজেরা এগুলা করতে এলে চিহ্নিত হয়ে ধরা পড়বে ভয়ে টাকা দিয়ে লোক ভাড়া করে আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছে।

সূত্র জানায়, পুলিশ পালিয়ে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাদের তালিকা ধরে তদন্ত করছে ও সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুর্বৃত্তদের ধরতে চেষ্টা করছে।

খালিশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর আতাহার আলী বলেন, গাড়ির ওপর কাপড় ছিল, তাই পুড়ে গেছে। দুর্বৃত্তরা আগুন লাগাতে পারেনি। খালিশপুর থানা এলাকা আমাদের নজরদারিতে রয়েছে।

আরিফুর রহমান/এমএন/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।