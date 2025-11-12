পায়রা নদীতে ধরা পড়লো ১৮ কেজির পাঙাশ

পায়রা নদীতে ধরা পড়লো ১৮ কেজির পাঙাশ
পটুয়াখালীর দুমকিতে পায়রা নদীতে ধরা পড়েছে ১৮ কেজি ওজনের একটি পাঙাশ মাছ। বিরল এ দৃশ্য দেখতে নদীপাড়ে ভিড় করেন শত শত উৎসুক মানুষ।
বুধবার (১২ নভেম্বর) সকালে উপজেলার পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়ন সংলগ্ন পায়রা নদীতে স্থানীয় জেলে জাহাঙ্গীর প্যাদার জালে মাছটি ধরা পড়ে।
জানা গেছে, ওই জেলে প্রতিদিনের মতো ইলিশ ধরার জন্য জাল ফেলেছিলেন। কিছুক্ষণ পর জাল টানতে গিয়ে তিনি টের পান ভারি কিছু আটকে গেছে। জাল তুলে দেখেন, তাতে ধরা পড়েছে বিশাল আকৃতির এক পাঙাশ মাছ। এ অঞ্চলে এরকম বড় পাঙাশ মাছ খুব বিরল। জাহাঙ্গীর প্যাদা মাছটি তীরে নিয়ে আসার পরই খবর ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। মুহূর্তের মধ্যে নদীর পাড় ও আশপাশের বাজারে মানুষের ঢল নামে মাছটি একনজর দেখতে।
পরে আল মদিনা সুপার মার্কেট এলাকায় মাছটি বিক্রির জন্য আনা হলে স্থানীয় ক্রেতারা প্রতিকেজি ৮৫০ টাকা দরে ১৫ হাজার ৩০০ টাকায় মাছটি ক্রয় করেন। এরপর ক্রেতারা নিজেদের মধ্যে মাছটি ভাগ করে নেন।
জেলে জাহাঙ্গীর প্যাদা জানান, ‘শীত মৌসুমের শুরুতে পায়রা নদীতে মাঝেমধ্যে ছোট ছোট পাঙাশ পাওয়া যায়। কিন্তু এত বড় পাঙাশের আগে পাইনি। এতো বড় মাছ জালে উঠে আসবে, ভাবতেও পারিনি। সত্যি খুব আনন্দ লাগছে।’
স্থানীয় পাইকারি মাছ ব্যবসায়ী সেকান্দার মিয়া বলেন, ‘এ মৌসুমে নদীতে বড় আকারের পাঙাশ ধরা পড়া শুরু হলে জেলেদের মুখে হাসি ফোটে। তবে এরকম ওজনের মাছ ধরা পড়া নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম ঘটনা।’
মাহমুদ হাসান রায়হান/আরএইচ/এমএস