ফরিদপুরে ককটেল-পেট্রোলবোমা উদ্ধার, আটক ৩

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:১৪ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় লকডাউনকে কেন্দ্র করে নাশকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত পেট্রোলবোমা, ককটেল, গানপাউডার ও হাতবোমা উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। এ সময় তিনজনকে আটক করা হয়।

বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নের ব্রাহ্মণপাড়া সৌদি প্রবাসী টিটু সরদারের বাড়ি থেকে এসব বোমা ও সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

আটকরা হলেন- টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার সলিমাবাদ গ্রামের মৃত আলতাফ হোসেনের ছেলে রাজ ইসলাম (২২), চাঁদপুরের মতলব উপজেলার পাঠান বাজার এলাকার নুর মোহাম্মদ স্বপনের ছেলে রাকিব হোসেন (২৫) ও সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার জালাল মিয়ার ছেলে জুয়েল রানা (২২)।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার লকডাউনকে কেন্দ্র করে পেট্রোল বোমা, ককটেল,গান পাউডার, হাত বোমা ও বিভিন্ন সরঞ্জাম প্রস্তুতি করা হচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এ সমস্ত আগ্নেয় জিনিসপত্র উদ্ধার করে। এসময় তিনজনকে আটক করা হয়।

ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, লকডাউনকে কেন্দ্র করে পেট্রোল বোমা, ককটেল, গান পাউডার ও হাত বোমা ও বিভিন্ন আগ্নেয় জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় তিনজনকে আটক করা হয়। এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা জিনিসপত্রের তালিকা তৈরি করা হয়নি। বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে জানানো যাবে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

