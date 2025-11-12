হাকড় নদীর পাড়ে পড়ে ছিল নবজাতক

হাকড় নদীর পাড়ে পড়ে ছিল নবজাতক
যশোরের বেনাপোল পোর্ট থানার গাজিপুর গ্রাম সংলগ্ন হাকর নদীর পাড় থেকে এক ছেলে নবজাতককে উদ্ধার করেছে উপজেলা প্রশাসন।
বুধবার (১২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গাজীপুর গ্রামের লোকজন শিশুটিকে দেখতে পান। খবর পেয়ে শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ডা. নাজিব হাসান শিশুটিকে উদ্ধার করেন।
শার্শা ইউএনও ও বেনাপোল পৌরসভার প্রশাসক ডা. নাজিব হাসান বলেন, শিশুটিকে উদ্ধারের পর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে গাজিপুর গ্রামের প্রাইভেটচালক কালু মিয়ার স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। নবজাতকের শারীরিক অবস্থা এখন ভালো আছে।
তিনি আরও বলেন, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিশুটিকে দেখাশোনা করা হবে। একইসঙ্গে উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মো. জামাল হোসেন/এসআর/জেআইএম