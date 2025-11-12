নওগাঁয় অবৈধ ইটভাটা বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নওগাঁয় অবৈধ ইটভাটা বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ
পরিবেশের ছাড়পত্রহীন অবৈধ ইটভাটা বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে ইট প্রস্তুতকারী ভাটা মালিক ও শ্রমিকেরা। বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুরে নওগাঁর ১১উপজেলার ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতির উদ্যোগে নিজ নিজ উপজেলায় একযোগে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন শেষে অবৈধ ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতির পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাববর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
দুপুর ১২টার দিকে নওগাঁ সদর উপজেলা ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতির উদ্যোগে নওগাঁ শহরের সিও বাজার এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি উপজেলা পরিষদ চত্বর প্রদক্ষিণ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতি নওগাঁ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নূর-ই আলম মিঠু, সহ-সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ সাজেদুর রহমান, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খায়রুল আলম গোল্ডেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
বক্তারা বলেন, ভাটা মালিকেরা নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করে বৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। সব শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও প্রায় ১০ বছর ধরে ইটভাটাগুলোকে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশের ছাড়পত্র নবায়ন করা হচ্ছে না। নাবয়নের আবেদন দেওয়া সত্ত্বেও ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে না। এরপরেও গত বছরগুলোতে ভাটা মালিকেরা স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় তাদের ভাটায় ইট প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশের ছাড়পত্র নেই এমন ভাটাগুলোতে ভাটা বন্ধের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে একযোগে ইটভাটা বন্ধ করে দেওয়া হলে ভাটা মালিক ও সেগুলোতে কর্মরত শ্রমিকেরা বিপাকে পড়ে যাবেন। সার্বিক বিষয় বিবেচনায় রেখে চলতি মৌসুমে ইট পোড়ানো অনুমতি দেওয়ার আবেদন জানান ভাটা মালিক ও শ্রমিকেরা।
নওগাঁ জেলা ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নূর-ই আলম বলেন, নওগাঁতে বর্তমানে ১৩০টির মতো ইটভাটা চলমান রয়েছে। এরমধ্যে মাত্র ২৩টির পরিবেশের ছাড়পত্র রয়েছে। বাকিরা সব শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও ২০১৯ সালের পর থেকে পরিবেশের ছাড়পত্র পায়নি। একেকটি ইটভাটায় কমপক্ষে ৩০০ জন শ্রমিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। এছাড়া প্রতিটি ইটভাটার মালিক চলতি মৌসুমে ইট উৎপাদনের জন্য ইতোমধ্যে ১০ থেকে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনিযোগ করে ফেলেছেন। নওগাঁতে ১০০ বেশি ইটভাটার পরিবেশের ছাড়পত্র নেই। চলতি মৌসুমে এসব ভাটায় ইট পোড়ানো না হলে এর মালিক এবং এসব ভাটায় কর্মরত শ্রমিকেরা পথে বসবে। নওগাঁর সকল ইটভাটা চালু রাখার জন্য বর্তমান সরকার ও প্রশাসনের কাছে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি।’
নওগাঁ সদর ছাড়াও জেলার পত্নীতলা, রাণীনগর, মান্দা, নিয়ামতপুর, আত্রাই, বদলগাছী, মহাদেবপুর, পোরশা, সাপাহার ও ধামইরহাট উপজেলা ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতির উদ্যোগে স্ব স্ব উপজেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ, মানববন্ধন ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্বারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালিত হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে নওগাঁর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাদিয়া আফরিন বলেন, ‘হাইকোর্টের নির্দেশে অবৈধ ইটভাটাগুলোতে ইট প্রস্তুত কার্যক্রম বন্ধে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শুধু নওগাঁতে নয়, সারাদেশে একই নির্দেশনা বাস্তবায়ন হওয়ার কথা। তবে যেসব ইটভাটার পরিবেশের ছাড়পত্র আছে তারা কয়লা পুড়িয়ে ইট প্রস্তুত করতে পারবে।’
