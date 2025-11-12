আখতার হোসেন
এককভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতিতে কমতি নেই, প্রয়োজনে জোট
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, ‘নাগরিক পার্টি নিজেদের সক্ষমতায়, নিজেদের জায়গা থেকে এককভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তবে জাতীয় স্বার্থে, দেশের প্রয়োজনে, বাংলাদেশকে নতুনভাবে এগিয়ে নিতে যদি জোট নির্ভর নির্বাচনে যেতে হয় তাহলে সে ক্ষেত্রেও আমরা ওপেন রয়েছি।’
বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুরে নিজ নির্বাচনী এলাকা (রংপুর-৪) রংপুরের পীরগাছা উপজেলার পারুল ইউনিয়নে গণসংযোগ চলাকালে তিনি এ কথা বলেন।
আখতার হোসেন বলেন, ‘বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা চলছে। তবে এখন পর্যন্ত আমরা সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাইনি। কিন্তু আমরা এককভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতিতে কোনো কমতি রাখিনি। প্রয়োজনে জোটগতভাবেও নির্বাচনে অংশ নিতে পারি।’
আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে আখতার হোসেন বলেন, ‘আমরা নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করেছি। তারা প্রার্থীদের কাছ থেকে জীবন বৃত্তান্ত আহ্বান করেছে। অনেক জায়গা থেকে একাধিক যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। এসব যাচাই-বাছাই করে খুব দ্রুত প্রাথমিকভাবে প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে।’
নির্বাচন ও গণভোট বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আখতার হোসেন বলেন, জুলাই সনদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের যে আদেশ তা সঠিকভাবে জারি করা। কিন্তু জুলাই সনদের আদেশ কীভাবে জারি করা হবে সে বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আমরা এখন পর্যন্ত পরিষ্কার হতে পারিনি। আমরা মনে করি, সরকার যদি জুলাই সনদের আদেশটা সঠিকভাবে জারি করেন তাহলে এরমধ্য দিয়ে এ সংকটের সমাধান করা সম্ভব। যদি জুলাই সনদের আদেশ সঠিকভাবে জারি হয় তাহলে তার মধ্যদিয়ে গণভোটের বিষয়টি নির্ধারিত হবে এবং সামনে যে গণভোট সেটা নির্বাচনের দিনে হোক বা তার আগে হোক তা বড় ধরনের কোনো প্রভাব তৈরি করবে না। আর যদি জুলাই সনদের আদেশ সঠিকভাবে জারি না হয় তাহলে গণভোটও আমাদের এ জুলাই সনদের আদেশকে টেকসই করতে পারবে না।’
আখতার হোসেন বলেন, আমরা নতুন বাংলাদেশকে নতুনভাবে সাজানোর যে স্বপ্ন তা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছি। রাষ্ট্রীয় যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, যেখান থেকে জনগণের যে সেবা পাওয়ার কথা সেখান থেকে সর্বদা তারা বঞ্চিত হয়ে এসেছেন। কীভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করে জনগণের সেবাদায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যায়, সে পরিকল্পনার কথাই আমরা জনগণের কাছে উপস্থাপন করছি। জাতীয় নাগরিক পার্টির দেশ নিয়ে যে ভাবনা সেই ভাবনা মানুষের কাছে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করছে। আমরা একটা মানবিক মর্যাদার বাংলাদেশ গঠন করতে চাই। যেখানে মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণের কারণে যে মর্যাদায় রাষ্ট্র এবং সমাজে বসবাস করার কথা তা নিশ্চিত করা হবে।’
এনসিপির এ নেতা বলেন, ‘প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের গভীরতর যে সমস্যাগুলো রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে রয়েছে। এ মানুষদের আমরা সামনের দিকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, কীভাবে এ প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষেরা সাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে আমরা সেই স্বপ্নের কথাই মানুষের কাছে তুলে ধরছি। একইভাবে উত্তরাঞ্চলের মানুষ নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে এসেছে। সে বৈষম্য দূর করে কীভাবে আমাদের ন্যায্য হক আদায় করতে পারি সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি। সার্বিকভাবে আমরা সব শ্রেণিপেশার মানুষের সমর্থন পাচ্ছি।
