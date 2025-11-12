  2. দেশজুড়ে

এই মাসেই গণভোট দিন, টালবাহানা করবেন না: এটিএম আজহারুল

প্রকাশিত: ০৬:৩৩ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
ফেনীতে জনসভায় বক্তব্য রাখেন এটিএম আজহারুল ইসলাম

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, সরকারকে বলছি, এই মাসের মধ্যে গণভোট দিন। গণভোট নিয়ে টালবাহানা করবেন না।

বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে ফেনীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফেনী জেলা জামায়াত আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

জেলা আমির মুফতি আবদুল হান্নানের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও ফেনী-২ আসনে জামায়াতের প্রার্থী অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁইয়া, ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ‌ও ফেনী-৩ আসনে জামায়াতের প্রার্থী ডা. ফখরুদ্দিন মানিক, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট এএস‌এম কামাল উদ্দিন।

আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘সব রাজনৈতিক দলের সম্মতিতে যে জুলাই সনদ স্বাক্ষর হয়েছে, দেশের ইতিহাসে তা যুগান্তকারী ঘটনা। এটি বাস্তবায়িত হলে এর মাধ্যমে দেশের মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং হারানো ভোটের অধিকার ফিরে পাবে। ফলে আগের মতো দিনের ভোট রাতে হবে না, ব্যালট বাক্স ছিনতাই করার সুযোগ থাকবে না। এজন্য জুলাই সনদকে আইনে পরিণত করতে হবে। এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনগণের ম্যান্ডেট নিতে হবে।’

এসময় তিনি বলেন, ‘অনেক দল আর নেতা দেখেছেন, এবার জামায়াতে ইসলামীকে নির্বাচিত করে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে পরীক্ষা করুন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনারা জামায়াত প্রার্থীদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলে সরকারি বরাদ্দের আমানত জনগণের কল্যাণের কাজেই শুধু ব্যবহার হবে।’

ফেনী জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আবদুর রহিমের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জেলা নায়েবে আমির ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য অধ্যাপক আবু ইউসুফ, সদর উপজেলা আমির মাওলানা নাদেরুজ্জামান, শ্রমিক নেতা ফারুক আহমেদ আযাদ, শহর জামায়াতের আমির ইঞ্জিনিয়ার নজরুল ইসলাম, ছাত্রশিবিরের শহর সভাপতি ওমর ফারুক প্রমুখ।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/এসআর/জেআইএম

