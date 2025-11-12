নারায়ণগঞ্জে সতর্ক অবস্থানে প্রশাসন, বসানো হয়েছে চেকপোস্ট

নারায়ণগঞ্জে সতর্ক অবস্থানে প্রশাসন, বসানো হয়েছে চেকপোস্ট
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পূর্ব ঘোষিত ১৩ নভেম্বরের ঢাকা অচলের লকডাউন কর্মসূচি ঘিরে নারায়ণগঞ্জের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাৎপর রয়েছে। যে কোনো নাশকতা এড়াতে তারা মহাসড়কে চেকপোস্ট বসানোর পাশাপাশি পাড়া-মহল্লায় টহলের মাধ্যমে সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।
বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনারগাঁ অংশে তিনটি চেকপোস্ট বসাতে দেখা গেছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, মহাসড়কের কাঁচপুর, মদনপুর এবং আষাঢ়িয়ার চর অংশে হাইওয়ে পুলিশের চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। মহাসড়ক দিয়ে যাতায়াতকারী বিভিন্ন যানবাহনে পুলিশ তল্লাশি চালানোর মাধ্যমে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। মূলত আওয়ামী লীগের রাজধানীকে অশান্তের পরিকল্পনা ঠেকাতেই পুলিশের এই তাৎপরতা।
কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী বলেছেন, আমরা কাঁচপুর থেকে মেঘনা টোলপ্লাজা পর্যন্ত ৩টি চেকপোস্ট বসিয়েছি। যে কোনো অরাজকতা ঠেকাতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছি।
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম বলেন, দিনে ৪টি এবং রাতে ৬টি টিম কাজ করছে। আমাদের একটি টিম চিটাগাং রোডে অবস্থান করছে। মানুষের জানমাল রক্ষায় আমরা তাৎপর।
নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক-সার্কেল) মো. হাসিনুজ্জামান জাগো নিউজকে জানান, আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ঘিরে আমরা বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্ট বসিয়েছি। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মৌচাক, শিমরাইল মোড়ের ডেমরামুখী সড়কের সামনে, কাঁচপুর, সাইনবোর্ড, চনপাড়াসহ শহরের বিভিন্ন স্থানে। এর পাশাপাশি পাড়া-মহল্লায় আমাদের বাড়তি টিম টহল দিচ্ছে। নাশকতার সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না। মানুষের জানমাল নিরাপত্তায় আমরা তাৎপর।
র্যাব-১১ এর কোম্পানি কমান্ডার নাঈম উল হক বলেন, আমরা কর্মসূচি ঘিরে সতর্ক রয়েছি। আমাদের নিয়মিত পেট্রোল টিম রাউন্ড দিচ্ছে।
কর্মসূচি ঘিরে অতিরিক্ত চেকপোস্ট বসানোর প্রস্তুতি রয়েছে কি না জানতে চাইলে এই কর্মকর্তা বলেন, আমাদের বছরজুড়ে নিয়মিত যে কার্যক্রম রয়েছে সেটাই করা হচ্ছে। বাড়তি চেকপোস্ট বসানোর সিদ্ধান্ত হয়নি।
মো. আকাশ/এনএইচআর/জেআইএম