মেহেরপুরে এসপির বাসভবনে আগুন
মেহেরপুর শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় অবস্থিত পুলিশ সুপারের সরকারি বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে এসময় বাসভবনে কেউ ছিলেন না বলে জানা গেছে।
বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে হঠাৎ বাসভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেলে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের তিনটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক সাকরিয়া হায়দার জানান, বাসভবনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র (এসি) বিস্ফোরণ থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। আগুনে ডাইনিং স্পেসে থাকা ফ্রিজ, সোফা সেট, চেয়ার, টেবিলসহ বেশ কিছু আসবাবপত্র পুড়ে গেছে।
পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, ‘আমি বাসভবনে একাই থাকি। ঘটনার সময় বাইরে ছিলাম। খবর পেয়ে দ্রুত বাসায় এসে দেখি আগুন লেগেছে। ফায়ার সার্ভিসের দ্রুত পদক্ষেপে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। এখনো মোট ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়নি।’
ফায়ার সার্ভিস জানায়, বিদ্যুৎ সংযোগের ত্রুটি থেকে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। তবে তদন্তের পর অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ নিশ্চিত করা হবে।
স্থানীয়রা জানান, বিকেলে হঠাৎ বাসভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে তারা চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। এতে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। পরে দমকল বাহিনী পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
ঘটনার পর থেকে পুলিশ সুপারের বাসভবনের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ঘটনা তদন্তে একটি টিম গঠন করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।
