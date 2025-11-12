  2. দেশজুড়ে

শরীরে ৪২ কোপ: সেই যুবদলকর্মীর ঘর নির্মাণ করে দিচ্ছেন এ্যানি

প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
ইনসেটে আহত যুবদলকর্মী আব্দুল মান্নান ছুট্টু

৯ বছর আগে আন্দোলনে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন লক্ষ্মীপুরের যুবদলকর্মী আব্দুল মান্নান ছুট্টু। তার শরীরে ৪২টি কোপ লাগে। এরপর থেকে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন তিনি। সেই ছুট্টুর ঘর নির্মাণ করে দিচ্ছে বিএনপি।

দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে যুগ্ম মহাসচিব ও লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি এই দায়িত্ব নেন। বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে সদর উপজেলার মুসলিমাবাদ গ্রামে পরিবারের কাছে ঘর নির্মাণের টাকা হস্তান্তর করা হয়।

এসময় চন্দ্রগঞ্জ থানা বিএনপির সভাপতি এম বেলাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এম ইউসুফ ভূঁইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান লিটন ও জেলা কৃষকদলের সহ-সভাপতি বদরুল ইসলাম শ্যামলসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি নেতারা জানান, ছুট্টু হাজিরপাড়া ইউনিয়ন যুবদলের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। এলাকায় থাকতে না পেরে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের সানারপাড় এলাকায় ভাইয়ের বাসায় গিয়ে অবস্থান নেন। ২০১৬ সালে বিএনপির মিছিলে গেলে সিদ্ধিরগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াছিন মিয়াসহ তার লোকজন তাকে আটক করেন। সেখানে তার বাম হাতের একটি আঙুল ও ডান পায়ের রগ কেটে দেওয়া হয়। একে একে তার শরীরে উপর্যুপরি ৪২টি কোপ দিয়ে মৃত ভেবে ফেলে যান তারা। মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে সেই কোপের চিহ্নই আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন ছুট্টু।

ছুট্টু সদর উপজেলার উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের মুসলিমাবাদ গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে।

চন্দ্রগঞ্জ থানা বিএনপির সভাপতি এম বেলাল হোসেন বলেন, ‘দীর্ঘদিন অসুস্থ অবস্থায় ছুট্টুর শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকার ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার পর তারেক রহমানের নজরে আসে। পরে তিনি ছুট্টুর উন্নত চিকিৎসা ও ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এতে এ্যানি চৌধুরী দায়িত্ব নিয়ে তাকে চিকিৎসা করাচ্ছেন। এখন তার ঘর নির্মাণ কাজ চলছে। ঘরের দায়িত্বও এ্যানি চৌধুরী নিয়েছেন।’

