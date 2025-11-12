  2. দেশজুড়ে

মানিকগঞ্জে উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৮:১৪ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. সাইদুজ্জামান তালুকদার দাউদকে (৪৭) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১২ নভেম্বর) ভোরে নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সাটুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ আর এম আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সাইদুজ্জামান তালুকদার উপজেলার পশ্চিম কাউন্নারা গ্রামের হযরত আলীর ছেলে। একই সঙ্গে তিনি জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মানিকগঞ্জ জেলার প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট জাহিদ তালুকদারের ভাই।

জানা গেছে, সাইদুজ্জামান তালুকদার উপজেলা যুবলীগের সক্রিয় নেতা। মামলার পর থেকে ছোট ভাই জাহিদ তালুকদারের প্রভাবে গ্রেফতার এড়িয়ে বাড়িতে অবস্থান করছিলেন তিনি।

ওসি জানান, বৈষমবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনার মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত সাঈদুজ্জামান তালুকদারকে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

