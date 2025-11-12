হাসপাতালে ভর্তি
পিটিয়ে ভেঙে দেওয়া হলো এমপি মনোনয়নপ্রত্যাশী এনসিপি নেতার হাত
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা মোজাম্মেল হককে পিটিয়ে আহত করা হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও তিনজন। মোজাম্মেল হককে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
মোজাম্মেল হক এনসিপির উপজেলার মুখ্য সমন্বয়ক ও আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ময়মনসিংহ-৮ (ঈশ্বরগঞ্জ) আসন থেকে এনসিপির মনোনয়নপ্রত্যাশী।
জানা গেছে, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দালালের দৌরাত্ম, অনিয়ম, দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে পূর্বঘোষিত মানববন্ধনে অংশ নেন এনসিপি নেতা মোজাম্মেল হক। এসময় একদল লোক অতর্কিত হামলা চালায়।
আহত মোজাম্মেল হক জাগো নিউজকে বলেন, ‘উপজেলার জুলাইযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধীরা মিলে মানববন্ধনের আয়োজন করেছি। পূর্বঘোষিত ওই মানববন্ধনে আমি যাওয়ার পরপরই উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. জাকির হোসাইনের নির্দেশে হাসপাতাল থেকে সাতজনের মতো লাঠিসোঁটা ও হকস্টিক নিয়ে বের হয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা আমাকে মারধর করে। আমার বাম হাত ভেঙে দেওয়া হয়। এসময় উপজেলা এনসিপির সদস্য মাসুম বিল্লাহ, সোহেল, গেজেটভুক্ত জুলাইযোদ্ধা আব্দুর রবও আহত হন। তারা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়েছেন। তবে আমার বাম হাত ভেঙে যাওয়ায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি আছি।’
তিনি বলেন, ‘স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দালালের দৌরাত্ম, অনিয়ম, দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে পূর্বঘোষিত মানববন্ধনে অংশ নেওয়ায় কর্মকর্তা ডা. জাকির হোসাইন আমার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়েছেন। তার নির্দেশেই আমাকে মারধর করে আহত করা হয়েছে। হামলার নির্দেশদাতাসহ হামলাকারীদের উপযুক্ত বিচার দাবি করছি।’
বক্তব্য জানতে চাইলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. জাকির হোসাইন বলেন, ‘আমি হামলা করতে নির্দেশ দেইনি। কে কে হামলা করেছে আমার জানা নেই।’
ময়মনসিংহের সিভিল সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) ডা. ফয়সল আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, ‘ঘটনাটি শুনেছি। ডা. জাকির হোসাইনের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি হামলার ঘটনা তার নির্দেশে হয়নি বলে জানিয়েছেন। বিষয়টি প্রশাসন তদন্ত করুক। এতে পুরো ঘটনার সত্যতা বের হবে। কেউ অন্যায় করে থাকলে শাস্তির আওতায় আসবে।’
হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে জড়িতদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেন ময়মনসিংহ জেলা সমন্নয়কারী মো. ইকরাম এলাহী খান।
তিনি বলেন, ‘এনসিপি নেতাকে অন্যায় ছাড়াই পেটানো হয়েছে। পিটিয়ে হামলাকারীরা বুঝাতে চেয়েছে তাদের অনেক সাহস। আমরা সবকিছু চুপচাপ সহ্য করবো তা ভাববেন না। আমরা যে কোনো অন্যায় প্রতিহত করতে জানি। প্রশাসনকে বলবো, হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করুন।’
ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওবায়দুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘হামলায় জড়িত সাবেক সেনাসদস্য রফিকুল ইসলাম রবি নামের একজনকে আটক করা হয়েছে। তিনি পৌর শহরের কাকনহাটি এলাকার বাসিন্দা। তবে এখনো থানায় কেউ লিখিত অভিযোগ দেননি। অভিযোগ দিলে অভিযোগটি মামলা হিসেবে নথিবদ্ধ করা হবে। ওই মামলায় রফিকুল ইসলাম রবিকে গ্রেফতার দেখিয়ে বৃহস্পতিবার আদালতে পাঠানো হবে।’
মোজাম্মেল হকের হাতের কবজির হাড় ভেঙে গেছে বলে জানান ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন খান।
তিনি জাগো নিউজকে বলেন, মোজাম্মেল হকের হাতের কবজির হাড় ভেঙে গেছে। তিনি হাসপাতালে ভর্তি আছেন। চিকিৎসকরা তাকে যথাযথ চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন।’
