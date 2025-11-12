মানিকগঞ্জে ককটেল বিস্ফোরণ
আওয়ামী লীগের ঘোষিত ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচিকে ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্থানে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
বুধবার (১২ নভেম্বর) রাত সাড়ে আটটার দিকে শহরের প্রবেশমুখে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ বিস্ফোরণ ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মানিকগঞ্জ শহরের দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি পিকআপ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছে হঠাৎ ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। পরে গাড়িটি দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক ধরে আরিচার দিকে পালিয়ে যায়।
ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নিরাপত্তা জোরদার করে।
এদিকে বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও শ্রমিকদলের নেতাকর্মীরা জড়ো হয়ে দুর্বৃত্তদের অপতৎপরতা রোধে অবস্থান নেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।
মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং ককটেল বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি, তবে এলাকায় টহল বৃদ্ধি ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।
