নারায়ণগঞ্জে চলন্ত সিএনজিতে আগুন

নারায়ণগঞ্জে চলন্ত সিএনজিতে আগুন
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) ৯নং ওয়ার্ডে একটি চলন্ত সিএনজিতে আগুন দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (১২ নভেম্বর) রাত পৌনে ১০টায় জালকুড়িতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিসের সামনে এই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।
জানা গেছে, জালকুড়ি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিসের সামনে অজ্ঞাত দুইজন মোটরসাইকেল আরোহী একটি চলন্ত সিএনজিতে অগ্নিসংযোগ করে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।
এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম জাগো নিউজকে বলেন, আগুন দেওয়া ব্যক্তিদের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। সিএনজি চালকও বলতে পারেনি। আমরা তদন্ত করছি।
মো. আকাশ/এমএসএম