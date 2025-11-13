ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে চলন্ত বাসে আগুন

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে চলন্ত বাসে আগুন
টাঙ্গাইলের বাসাইলে একটি যাত্রীবাহী চলন্ত বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (১২ নভেম্বর) রাতে সাড়ে ১২ টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের উপজেলার বাঐখোলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে ‘বাংলা স্টার’ নামের একটি যাত্রীবাহী বাস ঢাকা থেকে পাবনার উদ্দেশে যাচ্ছিল। হঠাৎ দুর্বৃত্তরা চলন্ত অবস্থায় বাসটিতে আগুন দেয়। এসময় যাত্রীরা দ্রুত বাস থেকে নেমে প্রাণে রক্ষা পান। খবর পেয়ে টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সিনিয়র স্টেশন অফিসার এস এম হুমায়ূন কার্ণায়েন বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
এ ব্যাপারে বাসাইল থানার ওসি জালাল উদ্দিন জানান, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের একটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে উত্তরবঙ্গগামী লেনে যানবাহনের ধীরগতি দেখা দেয়। এসময় বাংলা স্টার গাড়ির পেছনে দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে বাসে থাকা যাত্রীরা নিরাপদে বের হয়ে আসলেও বাসটিতে আগুন লেগে পুড়ে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে বাসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ ঘটনায় কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এ বিষয়ে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
এমএএএন/এমএসএম