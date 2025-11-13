  2. দেশজুড়ে

চুয়াডাঙ্গায় যুবলীগ নেতা আসমান গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৮:০৯ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম আসমানকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ। বুধবার (১২ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে পৌর এলাকার নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার সিরাজুল ইসলাম আসমান (৫০) চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার রেলপাড়ার মৃত জাহান বক্সের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমানের নেতৃত্বে পরিদর্শক (অপারেশন) হোসেন আলী ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ রাতে রেলপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের সত্যতা নিশ্চিত করে ওসি খালেদুর রহমান বলেন, সিরাজুল ইসলাম আসমান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা মামলার আসামি। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

